Danse Macéra Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Danse Macéra

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Avec Macéra, la scène s’anime d’une chorégraphie envoûtante, mêlant traditions et émotions pour interroger notre rapport au monde.

Macéra explore la dualité entre spiritualité et matérialisme, le désir et le plaisir, tout en questionnant la place de l’être humain dans le monde. Dans le spectacle, la danse, imprégnée d’influences ethniques et traditionnelles, devient un moyen puissant de communication, exprimant des émotions profondes.

Macéra invite le public à embrasser l’aventure de la vie avec passion, curiosité et intensité en laissant place à une réflexion sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.

À partir de 6 ans Durée 1h10

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

