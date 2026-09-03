Danse : Macéra Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

mardi 13 octobre 2026 · Théâtre de la Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Danse : Macéra

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13

La compagnie Pyramid, spécialisée en hip-hop inventif, présente Macéra, une création mêlant danse, humour et manipulation d’objets.

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Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Dance : Macera

[AUTO]The Pyramid company, which specializes in inventive hip-hop, presents Macéra, a creation combining dance, humor and object manipulation.

L’événement Danse : Macéra Rochefort a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan