Danse Macéra Saumur

Macera est la nouvelle création de la Compagnie Pyramid déjà accueillie au Dôme avec un grand succès en juin 2024 dans son précédent spectacle Sous le poids des plumes.

Ce spectacle chorégraphique fait voyager le public à travers une odyssée offrant une expérience à la fois physique et spirituelle. Les chorégraphes Fouad Kouchy et Youssef Belbaraka se sont inspirés de grands récits de voyages ou encore des périples de l’écrivain Pierre Loti, les mêlant à leurs propres histoires de vie.

La danse, imprégnée d’influences ethniques, traditionnelles, contemporaines et hip-hop devient un moyen puissant de communication, exprimant des émotions profondes. Cette pièce est une métaphore de la vie, où chaque moment chorégraphique est un pas vers la découverte de nouveaux horizons. Elle explore la dualité entre spiritualité et matérialisme, le désir et le plaisir, tout en questionnant la place de l’être humain dans le monde.

English :

Macera is the latest creation by Compagnie Pyramid, already successfully presented at the Dôme in June 2024 in its previous show Sous le poids des plumes.

German :

Macera ist die neue Kreation der Compagnie Pyramid, die bereits im Juni 2024 mit ihrem vorherigen Stück Sous le poids des plumes mit großem Erfolg im Le Dôme zu Gast war.

Italiano :

Macera è l’ultima creazione della Compagnie Pyramid, il cui precedente spettacolo Sous le poids des plumes ha riscosso un grande successo al Dôme nel giugno 2024.

Espanol :

Macera es la última creación de la Compagnie Pyramid, cuyo espectáculo anterior Sous le poids des plumes fue un gran éxito en el Dôme en junio de 2024.

