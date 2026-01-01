Danse MiroiЯ Centre Culturel René Char Digne-les-Bains

Danse MiroiЯ

Centre Culturel René Char 45 Av. du 8 Mai 1945 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 15:35:00

Date(s) :

2026-01-28

MiroiЯ c’est l’histoire contée par la Compagnie Filao de deux êtres qui cherchent à se connaître. Magnifiques dans leur reflet, ils sont pourtant envahis par la crainte de l’autre et de ne pas être comme il faut.

.

Centre Culturel René Char 45 Av. du 8 Mai 1945 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Miroi? is the story told by Compagnie Filao of two people trying to get to know each other. Magnificent in their reflection, they are nevertheless overwhelmed by the fear of the other and of not being as they should be.

L’événement Danse MiroiЯ Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains