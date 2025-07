Danse Modern’jazz et contemporaine Longueville-sur-Scie

Danse Modern’jazz et contemporaine Longueville-sur-Scie mercredi 16 juillet 2025.

Mairie Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-07-16 12:30:00

fin : 2025-07-16 18:30:00

2025-07-16

L’Action Culturelle de Longueville-sur-Scie propose des cours de danse pour les enfants le mercredi après-midi

Mairie Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 74 08 48

English : Danse Modern’jazz et contemporaine

L’Action Culturelle de Longueville-sur-Scie offers dance classes for children on Wednesday afternoons

German :

Die Action Culturelle in Longueville-sur-Scie bietet am Mittwochnachmittag Tanzkurse für Kinder an

Italiano :

L’Action Culturelle de Longueville-sur-Scie offre corsi di danza per bambini il mercoledì pomeriggio

Espanol :

L’Action Culturelle de Longueville-sur-Scie ofrece clases de baile para niños los miércoles por la tarde

