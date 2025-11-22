Danse Monumental Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain Mille Plateaux, CCN La Rochelle La Rochelle

Danse Monumental Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain

MONUMENTAL de Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain.



Jocelyn Cottencin, artiste polymorphe, propose logiquement avec Monumental un projet qui déplace subtilement les frontières.

.

English : Dance Monumental Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain

MONUMENTAL by Jocelyn Cottencin with Atlantique Ballet Contemporain.



As a polymorphous artist, Jocelyn Cottencin’s Monumental project subtly shifts boundaries.

German : Tanz Monumental Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain

MONUMENTAL von Jocelyn Cottencin mit dem Atlantique Ballet Contemporain.



Jocelyn Cottencin, ein polymorpher Künstler, schlägt mit Monumental folgerichtig ein Projekt vor, das auf subtile Weise Grenzen verschiebt.

Italiano :

MONUMENTAL di Jocelyn Cottencin con Atlantique Ballet Contemporain.



Jocelyn Cottencin è un’artista polimorfa e Monumental è una scelta logica per un progetto che sposta sottilmente i confini.

Espanol : Danza Monumental Jocelyn Cottencin avec l’Atlantique Ballet Contemporain

MONUMENTAL de Jocelyn Cottencin con Atlantique Ballet Contemporain.



Jocelyn Cottencin es una artista polimorfa, y Monumental es una elección lógica para un proyecto que desplaza sutilmente las fronteras.

