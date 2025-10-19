Danse « MOZAÏK » Théâtre Comoedia Marmande
Danse « MOZAÏK » Théâtre Comoedia Marmande dimanche 19 octobre 2025.
Danse « MOZAÏK »
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Le festival Urbance vous donne rendez-vous au Théâtre Municipal Comoedia pour un après-midi placé sous le signe de la danse.
MOSAIK , un spectacle vibrant mêlant énergie urbaine et poésie chorégraphique.
Direction artistique et chorégraphe Mourad MARZOUK
Le festival Urbance vous donne rendez-vous au Théâtre Municipal Comoedia pour un après-midi placé sous le signe de la danse.
La première partie sera assurée par l’école de danse Maurice Ravel et l’école Choréa (section Hip Hop/Contemporain), suivie de la compagnie Käfig qui présentera sa création MOSAIK , un spectacle vibrant mêlant énergie urbaine et poésie chorégraphique.
Direction artistique et chorégraphe Mourad MARZOUKI .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
English : Danse « MOZAÏK »
The Urbance Festival invites you to the Théâtre Municipal Comoedia for an afternoon of dance.
« MOSAIK », a vibrant show combining urban energy and choreographic poetry.
Artistic director and choreographer: Mourad MARZOUK
German : Danse « MOZAÏK »
Das Festival Urbance lädt Sie zu einem Nachmittag im Théâtre Municipal Comoedia ein, der ganz im Zeichen des Tanzes steht.
« MOSAIK », eine vibrierende Show, die urbane Energie und choreografische Poesie miteinander verbindet.
Künstlerische Leitung und Choreograph: Mourad MARZOUK
Italiano :
Il Festival Urbance vi invita al Théâtre Municipal Comoedia per un pomeriggio di danza.
« MOSAIK », uno spettacolo vibrante che unisce energia urbana e poesia coreografica.
Direttore artistico e coreografo: Mourad MARZOUK
Espanol : Danse « MOZAÏK »
El Festival Urbance le invita al Théâtre Municipal Comoedia para una tarde de danza.
« MOSAIK », un espectáculo vibrante que combina energía urbana y poesía coreográfica.
Director artístico y coreógrafo: Mourad MARZOUK
L’événement Danse « MOZAÏK » Marmande a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne