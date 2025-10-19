Danse « MOZAÏK » Théâtre Comoedia Marmande

Danse « MOZAÏK » Théâtre Comoedia Marmande dimanche 19 octobre 2025.

Danse « MOZAÏK »

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Le festival Urbance vous donne rendez-vous au Théâtre Municipal Comoedia pour un après-midi placé sous le signe de la danse.

MOSAIK , un spectacle vibrant mêlant énergie urbaine et poésie chorégraphique.

Direction artistique et chorégraphe Mourad MARZOUK

La première partie sera assurée par l’école de danse Maurice Ravel et l’école Choréa (section Hip Hop/Contemporain), suivie de la compagnie Käfig qui présentera sa création MOSAIK , un spectacle vibrant mêlant énergie urbaine et poésie chorégraphique.

Direction artistique et chorégraphe Mourad MARZOUKI .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : Danse « MOZAÏK »

The Urbance Festival invites you to the Théâtre Municipal Comoedia for an afternoon of dance.

« MOSAIK », a vibrant show combining urban energy and choreographic poetry.

Artistic director and choreographer: Mourad MARZOUK

German : Danse « MOZAÏK »

Das Festival Urbance lädt Sie zu einem Nachmittag im Théâtre Municipal Comoedia ein, der ganz im Zeichen des Tanzes steht.

« MOSAIK », eine vibrierende Show, die urbane Energie und choreografische Poesie miteinander verbindet.

Künstlerische Leitung und Choreograph: Mourad MARZOUK

Italiano :

Il Festival Urbance vi invita al Théâtre Municipal Comoedia per un pomeriggio di danza.

« MOSAIK », uno spettacolo vibrante che unisce energia urbana e poesia coreografica.

Direttore artistico e coreografo: Mourad MARZOUK

Espanol : Danse « MOZAÏK »

El Festival Urbance le invita al Théâtre Municipal Comoedia para una tarde de danza.

« MOSAIK », un espectáculo vibrante que combina energía urbana y poesía coreográfica.

Director artístico y coreógrafo: Mourad MARZOUK

