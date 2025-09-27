Danse-musique « 404 Inside » TARBES Tarbes

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-05

2025-09-27

404 INSIDE s’intéresse aux incontournables questionnements de tout un chacun.

Ce subtil assemblage des corps, des sons, des mots et des lumières est conçu comme le reflet de notre pensée protéiforme qui jongle sans cesse entre ce qui doit être, ce qui peut être et finalement… ce qui est.

404 INSIDE est un vibrant opus vers cette satanée santé mentale tant convoitée !

Les coulisses (répétition publique)

Samedi 27 septembre à partir de 14h, entrée libre et gratuite

Les représentations

Vendredi 3 octobre à 20h30 (avant-première)

Samedi 4 octobre à 20h30

Dimanche 5 octobre à 16h

Les tarifs

Avant-première 5€

Prévente 10€

Plein tarif 12€

Tarif réduit 8€

Durée à titre indicatif 1h

À partir de 12 ans

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

English :

404 INSIDE addresses the inescapable questioning of each and every one of us.

This subtle assemblage of bodies, sounds, words and lights is conceived as a reflection of our protean thinking, which is constantly juggling between what must be, what can be, and finally? what is.

404 INSIDE is a vibrant opus towards that much-coveted « mental health »!

Backstage (open rehearsal)

Saturday, September 27 from 2pm, free admission

Performances:

Friday, October 3 at 8:30pm (preview)

Saturday, October 4 at 8:30pm

Sunday, October 5 at 4pm

Prices

Preview: 5?

Presale: 10?

Full price: 12?

Reduced: 8?

Approximate running time: 1h

From 12 years old

German :

404 INSIDE beschäftigt sich mit den unausweichlichen Fragen eines jeden Menschen.

Diese subtile Zusammenstellung von Körpern, Klängen, Worten und Licht ist als Spiegelbild unserer vielfältigen Gedanken konzipiert, die ständig zwischen dem, was sein soll, dem, was sein kann, und schließlich dem, was ist, jonglieren.

404 INSIDE ist ein vibrierendes Opus auf dem Weg zur begehrten « geistigen Gesundheit »

Hinter den Kulissen (öffentliche Probe)

Samstag, 27. September, ab 14 Uhr, Eintritt frei

Aufführungen:

Freitag, 3. Oktober um 20:30 Uhr (Vorpremiere)

Samstag, 4. Oktober um 20.30 Uhr

Sonntag, 5. Oktober um 16 Uhr

Preise:

Vorpremiere: 5?

Vorverkauf: 10?

Voller Tarif: 12?

Ermäßigter Tarif 8?

Ungefähre Dauer: 1 Stunde

Ab dem 12 Jahre

Italiano :

404 INSIDE guarda da vicino alle domande inevitabili che tutti noi ci poniamo.

Questo sottile assemblaggio di corpi, suoni, parole e luci è pensato per riflettere il nostro pensiero proteiforme, che si destreggia costantemente tra ciò che dovrebbe essere, ciò che può essere e, infine, ciò che è.

404 INSIDE è un’opera vibrante sulla strada della tanto agognata « salute mentale »!

Backstage (prova aperta)

Sabato 27 settembre dalle 14.00, ingresso libero

Spettacoli:

Venerdì 3 ottobre alle 20.30 (anteprima)

Sabato 4 ottobre alle 20.30

Domenica 5 ottobre alle 16.00

Prezzo

Anteprima: 5 euro

Prevendita: 10 euro

Prezzo pieno: €12

Ridotto: 8 euro

Durata approssimativa: 1 ora

Da 12 anni e oltre

Espanol :

404 INSIDE examina de cerca las preguntas inevitables que todos nos hacemos.

Este sutil ensamblaje de cuerpos, sonidos, palabras y luz está diseñado para reflejar nuestro pensamiento proteico, que hace malabarismos constantemente entre lo que debería ser, lo que puede ser y, finalmente, lo que es.

404 INSIDE es una obra vibrante en el camino hacia la tan codiciada « salud mental »

Entre bastidores (ensayo abierto)

Sábado 27 de septiembre a partir de las 14.00 h, entrada gratuita

Funciones:

Viernes 3 de octubre a las 20.30 h (preestreno)

Sábado 4 de octubre a las 20.30 h

Domingo 5 de octubre a las 16.00 h

Precio

Preestreno: 5

Venta anticipada: 10

Precio completo: 12

Reducida: 8

Duración aproximada: 1 hora

A partir de a partir de 12 años

