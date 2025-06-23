Danse/Musique Coup Fatal Amiens

Danse/Musique Coup Fatal

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03

Alain Platel — Les ballets C de la B | Fabrizio Cassol | Rodriguez Vangama

Coup de cœur, coup de foudre, coup de folie

Créé au Festival d’Avignon il y a 12 ans, Coup Fatal est un concert euphorisant associant airs baroques et musiques de Kinshasa. Porté par Alain Platel, Fabrizio Cassol, Serge Kakudji et Rodriguez Vangama, ce projet collectif célèbre la fête, le Congo et le dialogue des cultures. Bach, Vivaldi ou Haendel se transforment, joués à la guitare électrique, au likembe et aux percussions, avec la voix puissante d’un contre-ténor comme lien entre les mondes. Les interprètes dansent, chantent, improvisent : le concert devient mouvement, rituel, tableau. Platel, de retour à Amiens, livre une performance joyeuse et organique, fusion éclatante entre l’Afrique et l’Europe.

À PARTIR DE 14 ANS

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 1H50

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Alain Platel ? Les ballets C de la B | Fabrizio Cassol | Rodriguez Vangama

Coup de coeur, coup de foudre, coup de folie

Created at the Festival d’Avignon 12 years ago, Coup Fatal is a euphoric concert combining Baroque arias and music from Kinshasa. Led by Alain Platel, Fabrizio Cassol, Serge Kakudji and Rodriguez Vangama, this collective project celebrates festivities, the Congo and cultural dialogue. Bach, Vivaldi and Handel are transformed, played on electric guitar, likembe and percussion, with the powerful voice of a countertenor linking the worlds. The performers dance, sing, improvise: the concert becomes movement, ritual, tableau. Platel, back in Amiens, delivers a joyful, organic performance, a dazzling fusion of Africa and Europe.

FOR AGES 14 AND UP

RATE 2 8 TO 25?

DURATION 1H50

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Alain Platel ? Les ballets C de la B | Fabrizio Cassol | Rodriguez Vangama

Coup de Cœur, Coup de foudre, Coup de Fatal (Herzschlag, Liebe auf den ersten Blick, Wahnsinn)

Coup Fatal wurde vor 12 Jahren beim Festival d’Avignon uraufgeführt und ist ein euphorisches Konzert, das barocke Melodien mit der Musik aus Kinshasa verbindet. Das von Alain Platel, Fabrizio Cassol, Serge Kakudji und Rodriguez Vangama getragene Gemeinschaftsprojekt feiert das Fest, den Kongo und den Dialog der Kulturen. Bach, Vivaldi oder Händel verwandeln sich, gespielt auf E-Gitarre, Likembe und Percussion, mit der kraftvollen Stimme eines Countertenors als Bindeglied zwischen den Welten. Die Darsteller tanzen, singen, improvisieren: Das Konzert wird zur Bewegung, zum Ritual, zum Gemälde. Platel, der nach Amiens zurückgekehrt ist, liefert eine fröhliche und organische Performance, eine strahlende Fusion zwischen Afrika und Europa.

AB 14 JAHREN

TARIF 2 8 BIS 25 ?

DAUER 1 STUNDE 50 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Alain Platel? I balletti C de la B | Fabrizio Cassol | Rodriguez Vangama

Coup de coeur, coup de foudre, coup de folie

Creato al Festival di Avignone 12 anni fa, Coup Fatal è un concerto esilarante che combina arie barocche e musica di Kinshasa. Guidato da Alain Platel, Fabrizio Cassol, Serge Kakudji e Rodriguez Vangama, questo progetto collettivo celebra il Festival, il Congo e il dialogo tra le culture. Bach, Vivaldi e Haendel si trasformano, suonati alla chitarra elettrica, al likembe e alle percussioni, con la voce potente di un controtenore che fa da collegamento tra i mondi. Gli interpreti danzano, cantano e improvvisano: il concerto diventa un movimento, un rituale, un tableau. Platel, di ritorno ad Amiens, offre una performance gioiosa e organica, un’abbagliante fusione di Africa ed Europa.

PER RAGAZZI DAI 14 ANNI IN SU

PREZZO 2 DA 8 A 25?

DURATA 1H50

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Alain Platel ? Les ballets C de la B | Fabrizio Cassol | Rodriguez Vangama

Coup de coeur, coup de foudre, coup de folie

Creado en el Festival de Aviñón hace 12 años, Coup Fatal es un emocionante concierto que combina arias barrocas y música de Kinshasa. Dirigido por Alain Platel, Fabrizio Cassol, Serge Kakudji y Rodriguez Vangama, este proyecto colectivo celebra el festival, el Congo y el diálogo de culturas. Bach, Vivaldi y Haendel se transforman, interpretados con guitarra eléctrica, likembe y percusión, con la poderosa voz de un contratenor que actúa como vínculo entre mundos. Los intérpretes bailan, cantan e improvisan: el concierto se convierte en un movimiento, un ritual, un retablo. Platel, de vuelta en Amiens, ofrece un espectáculo alegre y orgánico, una deslumbrante fusión de África y Europa.

A PARTIR DE 14 AÑOS

PRECIO 2 DE 8 A 25?

DURACIÓN 1H50

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

