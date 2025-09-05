Danse / Musique Hors du Monde Amiens

Danse Musique Hors du Monde

3 rue Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Cie Anania Taoufiq Izeddiou

Un dialogue envoûtant échafaudant un Orient rêvé, une alternative à notre monde ordinaire !

Figure flamboyante de la scène chorégraphique marocaine, que nous retrouverons à trois reprises cette année, Taoufiq Izeddiou a créé une trilogie intitulée Le Monde en Transe qui explore la dimension créatrice de la transe et ses racines spirituelles.

Hors du monde, son deuxième volet, est un duo composé d’un danseur rare, Hassan Oumzili, qui porte en lui le geste fondateur de la transe, et de la guitare électrique de Mathieu Gaborit aka Ayato.

L’un fait vibrer son corps, l’autre ses cordes comme pour aller vers une élévation spirituelle. Danse étincelante, guitare électrique foudroyante et qarqabous, ces castagnettes traditionnelles de la musique gnaoua, se défient alors sur l’échiquier d’une piste de clubbing.

Jeudi 5 février à 19h30, durée 1h, à partir de 12 ans.

Chorégraphie et espace Taoufiq Izeddiou + Danseur Hassan Oumzili + Musicien Mathieu Gaborit aka Ayato.

DANSE MUSIQUE

3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Cie Anania Taoufiq Izeddiou

A spellbinding dialogue scaffolding a dreamed-of Orient, an alternative to our ordinary world!

A flamboyant figure on the Moroccan choreographic scene, Taoufiq Izeddiou, who will be performing three times this year, has created a trilogy entitled Le Monde en Transe, exploring the creative dimension of trance and its spiritual roots.

Hors du monde, his second part, is a duo featuring a rare dancer, Hassan Oumzili, who carries within him the founding gesture of trance, and the electric guitar of Mathieu Gaborit aka Ayato.

One makes his body vibrate, the other his strings, as if on a quest for spiritual elevation. Sparkling dance, blistering electric guitar and qarqabous, the traditional castanets of Gnaoua music, challenge each other on the chessboard of a clubbing floor.

Thursday, February 5, 7:30 p.m., duration 1 hour, age 12 and up.

Choreography and space Taoufiq Izeddiou + Dancer Hassan Oumzili + Musician Mathieu Gaborit aka Ayato.

DANCE MUSIC

German :

Cie Anania Taoufiq Izeddiou

Ein bezaubernder Dialog, der einen erträumten Orient entwirft, eine Alternative zu unserer gewöhnlichen Welt!

Taoufiq Izeddiou ist eine schillernde Figur der marokkanischen Choreografieszene, die wir in diesem Jahr dreimal sehen werden. Er hat eine Trilogie mit dem Titel Le Monde en Transe geschaffen, die die kreative Dimension der Trance und ihre spirituellen Wurzeln erforscht.

Hors du monde, sein zweiter Teil, ist ein Duo aus dem seltenen Tänzer Hassan Oumzili, der die Gründungsgeste der Trance in sich trägt, und der elektrischen Gitarre von Mathieu Gaborit aka Ayato.

Der eine bringt seinen Körper zum Schwingen, der andere seine Saiten, als wolle er zu einer spirituellen Erhebung schreiten. Ein funkelnder Tanz, eine blitzende elektrische Gitarre und Qarqabous, die traditionellen Kastagnetten der Gnaoua-Musik, fordern sich auf dem Schachbrett einer Clubbing-Fläche heraus.

Donnerstag, 5. Februar um 19.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, ab 12 Jahren.

Choreographie und Raum Taoufiq Izeddiou + Tänzer Hassan Oumzili + Musiker Mathieu Gaborit aka Ayato.

TANZ MUSIK

Italiano :

Cie Anania Taoufiq Izeddiou

Un dialogo affascinante che costruisce un sogno d’Oriente, un’alternativa al nostro mondo ordinario!

Figura di spicco della scena coreografica marocchina, Taoufiq Izeddiou ha creato una trilogia intitolata Le Monde en Transe, che esplora la dimensione creativa della trance e le sue radici spirituali.

Hors du monde, la sua seconda parte, è un duo che vede protagonisti un raro danzatore, Hassan Oumzili, che porta in sé il gesto fondante della trance, e la chitarra elettrica di Mathieu Gaborit alias Ayato.

L’uno fa vibrare il suo corpo, l’altro le sue corde, come in un viaggio spirituale. Danza frizzante, chitarra elettrica incandescente e qarqabous, le nacchere tradizionali della musica gnaoua, si sfidano sulla scacchiera di una pista da discoteca.

Giovedì 5 febbraio alle 19.30, durata 1 ora, dai 12 anni in su.

Coreografia e spazio Taoufiq Izeddiou + Danzatore Hassan Oumzili + Musicista Mathieu Gaborit aka Ayato.

DANZA MUSICA

Espanol :

Cie Anania Taoufiq Izeddiou

Un diálogo cautivador que construye un sueño de Oriente, una alternativa a nuestro mundo ordinario

Figura flamante de la escena coreográfica marroquí, Taoufiq Izeddiou ha creado una trilogía titulada Le Monde en Transe, que explora la dimensión creativa del trance y sus raíces espirituales.

Hors du monde, su segunda parte, es un dúo en el que participan un bailarín poco común, Hassan Oumzili, que lleva en sí mismo el gesto fundador del trance, y la guitarra eléctrica de Mathieu Gaborit alias Ayato.

Uno hace vibrar su cuerpo, el otro sus cuerdas, como en un viaje espiritual. La danza chispeante, la guitarra eléctrica abrasadora y los qarqabous, las castañuelas tradicionales de la música gnaoua, se desafían en el tablero de ajedrez de una pista de clubbing.

Jueves 5 de febrero a las 19.30 h, duración 1 hora, a partir de 12 años.

Coreografía y espacio Taoufiq Izeddiou + Bailarín Hassan Oumzili + Músico Mathieu Gaborit aka Ayato.

DANZA MÚSICA

