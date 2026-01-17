Danse Necesito Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère
Danse Necesito Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère jeudi 16 avril 2026.
Danse Necesito
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
La compagnie amateure INSADA reprend un extrait du spectacle Necesito, pièce pour Grenade de Dominique Bagouet, sous la direction d’Annabelle Pulcini. Venez nombreux !
.
Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 fol26@fol26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The INSADA amateur company performs an excerpt from Dominique Bagouet’s Necesito, pièce pour Grenade , directed by Annabelle Pulcini. Come one, come all!
L’événement Danse Necesito Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme