Danse Necesito Théâtre Jean Vilar Romans-sur-Isère

Danse Necesito

Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

La compagnie amateure INSADA reprend un extrait du spectacle Necesito, pièce pour Grenade de Dominique Bagouet, sous la direction d’Annabelle Pulcini. Venez nombreux !

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Théâtre Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 fol26@fol26.fr

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English :

The INSADA amateur company performs an excerpt from Dominique Bagouet’s Necesito, pièce pour Grenade , directed by Annabelle Pulcini. Come one, come all!

L’événement Danse Necesito Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme