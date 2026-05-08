Danse NIA à La Butte La Butte Plouider

Plouider

Danse NIA à La Butte

La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-06-19 11:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Une pratique corporelle complète mêlant danse, arts martiaux et techniques de pleine conscience. Le NIA invite à se reconnecter à son corps à travers des mouvements libres et accessibles, favorisant la libération du stress, la confiance en soi et la joie de vivre.

Sans exigence technique, chacun évolue à son rythme dans une atmosphère bienveillante. La séance se pratique pieds nus, avec une tenue confortable, et s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants accompagnés.

Guidée par Sabine Voué, enseignante de danse NIA, cette pratique offre un moment vivifiant et ressourçant. Atelier sur réservation. .

La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

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English : Danse NIA à La Butte

L’événement Danse NIA à La Butte Plouider a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne