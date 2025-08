Danse: Nina Laisné/ François Chaignaud/ Nadia Larcher Último helecho Festival La Batie Château Rouge Annemasse

Danse: Nina Laisné/ François Chaignaud/ Nadia Larcher Último helecho Festival La Batie Château Rouge Annemasse mardi 9 septembre 2025.

Danse: Nina Laisné/ François Chaignaud/ Nadia Larcher Último helecho Festival La Batie

Château Rouge 1 route de Bonneville Annemasse Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

Plein tarif CHF 35.- / Tarif réduit CHF 25.- / Tarif spécial CHF 15.- / Tarif festivalier CHF 8.-

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-09 20:30:00

fin : 2025-09-09 21:40:00

Date(s) :

2025-09-09

François Chaignaud et Nina Laisné sont accompagnés de huit musicien·nes mobiles issu·es des répertoires folkloriques et baroques les accompagnent dans cette célébration souterraine à la croisée des mythologies baroques et sud-américaines.

.

Château Rouge 1 route de Bonneville Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 29 08 69 50 contact@batie.ch

English :

François Chaignaud and Nina Laisné are accompanied by eight mobile musicians from the folk and baroque repertoires in this subterranean celebration at the crossroads of baroque and South American mythologies.

German :

François Chaignaud und Nina Laisné werden von acht mobilen Musikerinnen und Musikern aus dem Folklore- und Barockrepertoire begleitet, die sie in dieser unterirdischen Feier an der Schnittstelle zwischen barocker und südamerikanischer Mythologie begleiten.

Italiano :

François Chaignaud e Nina Laisné sono affiancati da otto musicisti mobili del repertorio folk e barocco che li accompagnano in questa celebrazione sotterranea all’incrocio tra mitologia barocca e sudamericana.

Espanol :

A François Chaignaud y Nina Laisné se unen ocho músicos ambulantes de los repertorios folclórico y barroco que les acompañan en esta celebración subterránea en la encrucijada de las mitologías barroca y sudamericana.

L’événement Danse: Nina Laisné/ François Chaignaud/ Nadia Larcher Último helecho Festival La Batie Annemasse a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme des Monts du Genevois