Danse Open Floor Espace des Bains-douches Le Château-d’Oléron

Espace des Bains-douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – EUR
Début : 2025-11-02 19:00:00
fin : 2025-11-16 20:30:00
2025-11-02 2025-11-16 2025-11-30 2025-12-14
Danse Open FLoor bouger, se recentrer, se détendre
Espace des Bains-douches Boulevard des écoles Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 31 06 sophieopenfloor@gmail.com
English : Open Floor Dance
Open FLoor dance: move, refocus, relax
German : Open Floor Dance
Open FLoor Dance: Bewegen, zentrieren, entspannen
Italiano :
Open FLoor dance: muoversi, concentrarsi, rilassarsi
Espanol : Baile en pista abierta
Open FLoor dance: moverse, concentrarse, relajarse
