Danse Open Floor centre sportif du trait d’union Saint-Georges-d’Oléron
Danse Open Floor centre sportif du trait d’union Saint-Georges-d’Oléron mercredi 5 novembre 2025.
Danse Open Floor
centre sportif du trait d’union 88 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-26 11:30:00
Date(s) :
2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26
La danse Open Floor bouger, se recentrer, se détendre
.
centre sportif du trait d’union 88 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 31 06 sophieopenfloor@gmail.com
English : Open Floor Dance
Open Floor Dance: move, refocus, relax
German : Open Floor Dance
Open Floor Dance: sich bewegen, sich zentrieren, sich entspannen
Italiano :
Open Floor Dance: muoversi, concentrarsi e rilassarsi
Espanol : Baile en pista abierta
Open Floor Dance: muévete, concéntrate y relájate
