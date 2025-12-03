Danse Open Floor Cheray Saint-Georges-d’Oléron
Danse Open Floor Cheray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 3 décembre 2025.
Danse Open Floor
Cheray 88, rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
cours d’essai
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-17 11:30:00
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Danse Open Floor bouger, se recentrer, se détendre
.
Cheray 88, rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 31 06 sophieopenfloor@gmail.com
English : Open Floor Dance
Open Floor Dance: move, refocus, relax
German : Open Floor Dance
Open Floor Dance: Bewegen, zentrieren, entspannen
Italiano :
Open Floor Dance: muoversi, concentrarsi, rilassarsi
Espanol : Baile en pista abierta
Open Floor Dance: moverse, concentrarse, relajarse
L’événement Danse Open Floor Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes