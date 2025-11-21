Danse Oüm Le Volcan Le Havre

Danse Oüm

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Fouad Boussouf Le Phare CCN du Havre Normandie

Fouad Boussouf aime les titres courts qui ne prennent pas de détour. Si sa danse métissée brasse mouvements fluides et syncopés à la croisée des influences orientales et contemporaines, ses sujets s’annoncent d’un bloc et d’emblée. Ainsi, Oüm est consacré à la fameuse chanteuse égyptienne Oum Kalthoum. Un hommage à la diva arabe qui passe par les rythmes orientaux de deux musiciens au plateau et les ondulations sismiques de six danseurs et danseuses, dont la dynamique de groupe enflamme l’espace. Jetés, portés et tournoiements irriguent cette danse sensuelle et vive, toute en fulgurances, à l’image du chorégraphe à la tête du Phare CCN du Havre Normandie. Et lorsque percussions, oud et guitare laissent place au silence, ce sont les vers du poète et savant persan du XIe siècle, Omar Khayyam, qui résonnent, venus de loin, et distillent l’ivresse de vivre et le goût d’aimer. Ces Rubayat, comme on les appelait, qu’Oum Kalthoum aimait tant chanter de sa voix sucrée.

À partir de 8 ans

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Danse Oüm

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Oüm Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie