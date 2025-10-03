Danse Ouverture de saison Pillowgraphies Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Une pure illusion. Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible. De courses folles en files indiennes, de complots en explosion soudaine, cette joyeuse communauté se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine. Mais attention !

L’insouciance est le territoire idéal des retournements de situation…

À partir de 6 ans

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

