Danse parent-enfant Waldighofen

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 10:45:00

2025-10-15

Elena Ostermann Hé Oh Danse, vous propose une séance danse parent-enfant.

Réservation obligatoire au 03 89 68 94 40

Et si on dansait ensemble ? Venez partager un moment privilégié en famille, sous fome de voyage ludique et imagé, dans lequel est porposé un travail rythmique, spatial et relationnel. Ces ateliers sont construits pour enrichir la relation parent/enfant de façon douce et amusante en s’appuyant sur des albums jeunesses, du matériel à daser, des comptines et des jeux de doigts.

Public: 9 mois- 6ans .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

English :

Elena Ostermann Hé Oh Danse, proposes a parent-child dance session.

Reservations essential on 03 89 68 94 40

German :

Elena Ostermann Hé Oh Danse, bietet Ihnen eine Eltern-Kind-Tanzstunde an.

Reservierung erforderlich unter 03 89 68 94 40

Italiano :

Elena Ostermann Hé Oh Danse, propone una sessione di danza per genitori e figli.

Prenotazione obbligatoria al numero 03 89 68 94 40

Espanol :

Elena Ostermann Hé Oh Danse, ofrece una sesión de baile para padres e hijos.

Imprescindible reservar en el 03 89 68 94 40

