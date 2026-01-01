Danse parents-bébé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS

Au son du djembé venez danser avec votre enfant, dès ses premiers mois. Comptines, danse et moment festif au programme. Un temps d’échange autour d’un café vous sera proposé à la fin.

Dansons ensemble au son du djembé, tous les mercredi à 10h. comptines et musiques du monde viendrons animer ces matinées.

Du mercredi 14 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 :

mercredi

de 10h00 à 11h00

gratuit Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-28T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T11:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T11:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T11:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 PARIS

+33184821902 maison1000jours20@paris.fr



