Danse parents-bébé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS
Danse parents-bébé Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS mercredi 14 janvier 2026.
Au son du djembé venez danser avec votre enfant, dès ses premiers mois. Comptines, danse et moment festif au programme. Un temps d’échange autour d’un café vous sera proposé à la fin.
Dansons ensemble au son du djembé, tous les mercredi à 10h. comptines et musiques du monde viendrons animer ces matinées.
Du mercredi 14 janvier 2026 au mercredi 28 janvier 2026 :
mercredi
de 10h00 à 11h00
gratuit Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-14T11:00:00+01:00
fin : 2026-01-28T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T11:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T11:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T11:00:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 PARIS
+33184821902 maison1000jours20@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire