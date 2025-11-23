DANSE PARENTS ENFANTS Dole
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole Jura
Début : 2025-12-14
fin : 2026-03-22
2025-12-14
animé par Estelle N’Gouah
créneau 3-5 ans de 10h30 à 12h
créneau 6-10 ans de 14h à15h30
Pour un enfant et un parent pour le cycle complet .
SALLE DE DANSE DE LA VISITATION Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 35 communication@mjcdole.com
