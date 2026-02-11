Danse & Paysage Blangy-le-Château

Danse & Paysage

Vestiges du château Blangy-le-Château Calvados

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

Création collective ouverte à tous.

“Danse & Paysage” est une création collective, ouverte à toutes et tous, sans niveau de danse requis.

Porté par la Communauté de communes Terre d’Auge dans le cadre du projet culturel Terre d’Eau, cet atelier est mené par Flora GAUDIN, danseuse et chorégraphe expérimentée dans l’accompagnement de publics variés.

Une aventure qui s’adaptera aux envies de chacun·e et nous emmènera à la (re)découverte de différents sites liés à l’eau sur le territoire pour explorer nos relations à ces paysages aquatiques à travers le mouvement.

À partir de 13 ans (ou plus jeunes accompagné·e·s d’un·e adulte). .

Vestiges du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 04 75 culture@terredauge.fr

English : Danse & Paysage

Collective creation open to all.

