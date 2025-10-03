Danse péruvienne Salles communales Varenne-Waulsort Noizay

Danse péruvienne Salles communales Varenne-Waulsort Noizay vendredi 3 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

De l’héritage des esclaves noirs sur la côte Pacifique, aux Andes en passant par l’Amazonie, les danses proposées dans cet atelier parcourent le Pérou. Un atelier au-delà des clichés, pour vous proposer une initiation joyeuse et dynamique, dans le respect des traditions.

Salles communales Varenne-Waulsort rue du 8 mai 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

