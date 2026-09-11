Danse – Plutôt le Feu que les Larmes La Passerelle Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Danse – Plutôt le Feu que les Larmes

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-23 21:00:00

Date(s) :

2027-03-23

Guerrières hip-hop

Attention, phénomène ! Marina Gomes, chorégraphe de la compagnie Hylel installée dans les quartiers Nord de Marseille, bouscule la scène française de ses pièces documentaires ultra-cinématographiques, avec la culture hip-hop comme socle. Après sa trilogie Asmanti, Bach Nord et La Cuenta, Marina Gomes opte pour un coup de poing féministe, inspiré des combats des femmes zapatistes au Chiapas, des femmes kurdes, iraniennes et jusqu’à Louise Michel. Dans une époque confrontée à la montée d’un nouveau fascisme, ses douze danseuses puisent dans l’énergie de ces guérilleras – mères, paysannes, citoyennes – matière à résister et inventer un autre monde. Au croisement de la street culture et des imaginaires libertaires, une danse émancipatrice, gonflée à l’émotion.

Conseillé à partir de 9 ans. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Danse – Plutôt le Feu que les Larmes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme