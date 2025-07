Danse pop ados/adultes La Roche-Posay

Danse pop ados/adultes La Roche-Posay mercredi 16 juillet 2025.

Danse pop ados/adultes

25 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi La Roche-Posay Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Chorégraphies inspirées des clips et spectacles modernes pour danser avec style et énergie dans une ambiance motivante et bienveillante. .

