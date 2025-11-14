[Danse] Portrait Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Danse] Portrait Dieppe Scène Nationale Dieppe vendredi 14 novembre 2025.

[Danse] Portrait

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

Date(s) :

2025-11-14

On ne choisit pas sa famille

Neuf danseurs aux énergies contrastées composent un portrait de famille intense et vibrant. À travers le mouvement, ils explorent l’héritage familial ce qu’on garde, ce qu’on fuit, ce qui nous construit. Familles aimantes, absentes ou envahissantes comment s’y perdre ou s’y retrouver ? Entre duos intimes, élans collectifs et gestes solitaires, les corps tracent une fresque chorégraphique portée par la musique organique de Lucie Antunes.

Une photo de famille en mouvement, fragmentée, électrique et profondément humaine.

Un spectacle fort, touchant, d’une grande richesse chorégraphique qu’on n’est pas prêt d’oublier — FranceInfo

Une pièce très visuelle, rythmée, entraînante, dont on ressort enthousiaste et ragaillardi. — La Terrasse

Spectacle accessible .

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

English : [Danse] Portrait

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Danse] Portrait Dieppe a été mis à jour le 2025-09-18 par Seine-Maritime Attractivité