Danse Portrait

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 20:00:00

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-25

Sur scène, des silhouettes féminines se figent, se transforment, se déconstruisent. A la croisée de la danse, du mime et de l’image vivante, cette pièce pour quatre danseuses et un musicien, explore la représentation du visage et ses métaphores infinies.

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

On stage, female silhouettes freeze, transform and deconstruct. At the crossroads of dance, mime and the living image, this piece for four dancers and a musician explores the representation of the face and its infinite metaphors.

