Danse pour octobre rose Cognac

Danse pour octobre rose Cognac dimanche 19 octobre 2025.

Danse pour octobre rose

La Cale Boulevard des Borderies Cognac Charente

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Stage de danse pour Octobre Rose par Urban Section.

Cours de Street Jazz, de All style , et de Pilates/stretching pour les +12 ans.

5€ le cours au profit de l’association Les Fleurs d’Isa.

La Cale Boulevard des Borderies Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 72 39 88 contact@urbansection.fr

English :

Dance workshop for Pink October by Urban Section.

Street Jazz, All style and Pilates/stretching classes for +12 year olds.

5? per class to benefit the association Les Fleurs d’Isa.

German :

Tanzkurs für den Rosa Oktober von Urban Section.

Kurse für Street Jazz, All Style und Pilates/Stretching für Kinder ab 12 Jahren.

5? pro Kurs zugunsten des Vereins Les Fleurs d’Isa.

Italiano :

Laboratorio di danza per l’ottobre rosa a cura di Urban Section.

Street Jazz, All style e Pilates/stretching per i maggiori di 12 anni.

5 a lezione a favore dell’associazione Les Fleurs d’Isa.

Espanol :

Taller de danza para el Octubre Rosa a cargo de Urban Section.

Clases de Street Jazz, All style y Pilates/stretching para mayores de 12 años.

5 por clase a beneficio de Les Fleurs d’Isa.

L’événement Danse pour octobre rose Cognac a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac