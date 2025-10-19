Danse pour octobre rose Cognac
Danse pour octobre rose Cognac dimanche 19 octobre 2025.
Danse pour octobre rose
La Cale Boulevard des Borderies Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Stage de danse pour Octobre Rose par Urban Section.
Cours de Street Jazz, de All style , et de Pilates/stretching pour les +12 ans.
5€ le cours au profit de l’association Les Fleurs d’Isa.
.
La Cale Boulevard des Borderies Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 72 39 88 contact@urbansection.fr
English :
Dance workshop for Pink October by Urban Section.
Street Jazz, All style and Pilates/stretching classes for +12 year olds.
5? per class to benefit the association Les Fleurs d’Isa.
German :
Tanzkurs für den Rosa Oktober von Urban Section.
Kurse für Street Jazz, All Style und Pilates/Stretching für Kinder ab 12 Jahren.
5? pro Kurs zugunsten des Vereins Les Fleurs d’Isa.
Italiano :
Laboratorio di danza per l’ottobre rosa a cura di Urban Section.
Street Jazz, All style e Pilates/stretching per i maggiori di 12 anni.
5 a lezione a favore dell’associazione Les Fleurs d’Isa.
Espanol :
Taller de danza para el Octubre Rosa a cargo de Urban Section.
Clases de Street Jazz, All style y Pilates/stretching para mayores de 12 años.
5 por clase a beneficio de Les Fleurs d’Isa.
L’événement Danse pour octobre rose Cognac a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac