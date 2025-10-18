Danse pour Octobre Rose Les Saulnières Le Mans

Danse pour Octobre Rose Les Saulnières Le Mans samedi 18 octobre 2025.

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-19 02:00:00

2025-10-18

Ahora Si présente Danse pour Octobre Rose .

Cette année 2025 marque notre 5ème année de DONS à La Ligue contre le cancer .

Tout a commencé en 2021, après confinement, avec un premier événement et une première enveloppe de 1097 € . Puis, l’événement a pris de l’ampleur et la barre des 2000 € a été nettement dépassée…

Cette année nous réitérons bien sûr et nous voyons les choses encore plus grand !

On compte sur vous !

STAGES DE DANSE tous styles | SHOWS | SOIRÉE DANSANTE

Tous les bénéfices reversés à La Ligue contre le cancer

Pour l’occasion, nous vous proposons

des Stages de danse tous styles de la Zumba au Reggaeton, en passant par la Salsa et la Bachata… avec plein d’intervenants au top du top !

des Shows pour en prendre plein les yeux !

une Soirée dansante sous le signe de la Salsa & de la Bachata

Un événement de danse et de partage, avec la présence de La Ligue contre le cancer pour officialiser notre action

LES TARIFS

PAIEMENT SUR PLACE UNIQUEMENT (en espèces dans l’urne prévue à cet effet, attention nous ne rendons pas la monnaie).

– 1 STAGE 10 € (directement dans l’urne)

– 1 STAGE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) 5€ PAR STAGE

SOIRÉE ENTRÉE SUR DON (le montant que vous voulez!) .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

