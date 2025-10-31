[Danse] Prélude Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Danse] Prélude

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Neuf danseurs et danseuses, portés par une même énergie, vibrent à l’unisson.

Sur la musique électro-acoustique de Romain Dubois, tantôt battante, tantôt mélancolique, les corps s’accordent, s’élancent, accélèrent, ralentissent. Peu à peu, la tension monte, la respiration se suspend. On est happé par la force du groupe, par la beauté des gestes fluides et maîtrisés. La danse devient langage collectif, entre puissance et douceur, jusqu’à une forme de libération finale.

Prélude est un voyage sensoriel, poétique et intense, où le mouvement devient souffle, émotion et lien.

Une pièce époustouflante […]. Une fin de journée comme on en rêve — La Provence

Une belle énergie poétique qui provoque l’émerveillement. — Var Martin .

