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AGENDA · Vair-sur-Loire

Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute Vair-sur-Loire

lundi 5 octobre 2026 · Vair-sur-Loire

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle de l'Ancre - Rue de l'Europe
Ville
44150 Vair-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vair-sur-Loire

Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute

Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-05 11:15:00

Date(s) :
2026-10-05

Danse prénatale
Pour soi et bébé !
De la 1ère écho à la naissance

Expression corporelle et dansée
Etirements, bercements
Mobilisation du bassin
Respiration Visualisation
Relaxation

Sans prérequis !   .

Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 69 05 96  manuella.briand.49@gmail.com

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English :

Prenatal Dance

L’événement Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT44

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