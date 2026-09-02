Informations pratiques

Vair-sur-Loire

Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute

Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:00:00

fin : 2026-10-05 11:15:00

Date(s) :

2026-10-05

Danse prénatale

Pour soi et bébé !

De la 1ère écho à la naissance

Expression corporelle et dansée

Etirements, bercements

Mobilisation du bassin

Respiration Visualisation

Relaxation

Sans prérequis ! .

Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 69 05 96 manuella.briand.49@gmail.com

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English :

Prenatal Dance

L’événement Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT44