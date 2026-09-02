Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute Vair-sur-Loire
lundi 5 octobre 2026 · Vair-sur-Loire
Informations pratiques
Vair-sur-Loire
Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute
Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:00:00
fin : 2026-10-05 11:15:00
Date(s) :
2026-10-05
Danse prénatale
Pour soi et bébé !
De la 1ère écho à la naissance
Expression corporelle et dansée
Etirements, bercements
Mobilisation du bassin
Respiration Visualisation
Relaxation
Sans prérequis ! .
Salle de l’Ancre – Rue de l’Europe Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 69 05 96 manuella.briand.49@gmail.com
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English :
Prenatal Dance
L’événement Danse prénatale – avec Manuella Briand – Art&Danse-thérapeute Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT44
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