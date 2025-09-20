Danse, préparation au bal Ancienne école – Cléguérec Cléguérec

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Débutants ou danseurs chevronnés, venez vous entraîner aux danses des années 1940 en préparation du bal clandestin, avec Danserien Bro Klegereg.

Ancienne école – Cléguérec rue Théodore Huet 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://cleguerec.fr/ 02 97 38 15 99 06 44 27 04 42 perenn@perenn.bzh Les locaux étaient à l'origine l'école publique de garçons, ils sont aujourd'hui occupés par les associations En Arwen et Danserien Bro Klegereg.

Collection privée Coguénanff