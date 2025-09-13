Danse Que ma joie demeure Saumur

Vingt ans après sa création, Béatrice Massin reprend sa jubilatoire et intemporelle pièce Que ma joie demeure dont la matière essentielle demeure la musique de J-S. Bach et de ses concertos ,Brandebourgeois.

La chorégraphe y réaffirme, avec dix nouveaux interprètes, son intention de faire que chaque danseur ait un corps instrument de musique et que la communauté des interprètes vive le rapport à la partition musicale comme un orchestre.

Elle convoque ici la corporalité baroque, tonique et centrée, qui donne aux corps cet éclat si particulier et la conjugue avec une vision contemporaine de l’espace.

L’œuvre est un grand crescendo qui accumule l’énergie de la danse en silence et en musique et vient nous offrir un élan de joie vital. Béatrice Massin clôture avec cette pièce emblématique de son répertoire le parcours chorégraphique qu’elle a entrepris il y a 30 ans en créant Fêtes galantes.

Jeudi 8 janvier 2026 de 20h30 à 21h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Twenty years after its premiere, Béatrice Massin revives her jubilant, timeless piece Que ma joie demeure, whose essential material remains the music of J.S. Bach and his Brandenburg concertos. Bach and his Brandenburg Concertos.

German :

Zwanzig Jahre nach der Uraufführung des Stücks Que ma joie demeure (Meine Freude bleibt), das von der Musik J.S. Bachs inspiriert ist, führt Béatrice Massin dieses zeitlose, jubelnde Stück erneut auf. Bach und seine Brandenburgischen Konzerte.

Italiano :

A vent’anni dalla sua prima esecuzione, Béatrice Massin fa rivivere il suo pezzo giubilante e senza tempo Que ma joie demeure, il cui materiale essenziale rimane la musica di J-S. Bach e dei suoi Concerti Brandeburghesi.

Espanol :

Veinte años después de su estreno, Béatrice Massin revive su jubilosa e intemporal pieza Que ma joie demeure, cuyo material esencial sigue siendo la música de J-S. Bach y sus Conciertos de Brandemburgo.

