Danse Queen Blood Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Danse Queen Blood Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 21 EUR

Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement.

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Dans le cadre de Danse au Fil d’Avril

Ousmane Sy

Avec Queen Blood, Ousmane Sy poursuit une recherche esthétique influencée autant par le corps de ballet, que l’esprit freestyle du hip hop.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

As part of Danse au Fil d’Avril

Ousmane Sy

With Queen Blood, Ousmane Sy pursues an aesthetic research influenced as much by corps de ballet as by the freestyle spirit of hip hop.

