Danse Qui est là ?

3 rue Guynemer Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 14:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-25

Mylène Benoît — Cie Contour Progressif

Que la lumière soit !

Rocher, volcan, luciole, animal, (gentil) fantôme qui hanterait la MCA ? C’est tout cela, Qui est là ? ! Voici un bijou magique qui déjoue les perceptions, garanti sans peur et tout en émerveillement, pour un jeu d’énigmes visuelles fascinant. Solo chorégraphique, plastique et musical pour un danseur et une vaste toile merveilleuse, au plus près des enfants, le spectacle emprunte aux ombres chinoises, au light painting, aux illusions d’optique, aux mystères fluos ou phosphorescents… Et voici un drôle d’hommage à la puissance de l’imaginaire, aux sortilèges de la lumière, et aux trucs et astuces du spectacle vivant.

En partenariat avec Le Safran et KIDANSE

dans le cadre des Safra’Numériques

DÈS 4 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 40 MINUTES

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

Mylène Benoît — Cie Contour Progressif

Que la lumière soit !

Rocher, volcan, luciole, animal, (gentil) fantôme qui hanterait la MCA ? C’est tout cela, Qui est là ? ! Voici un bijou magique qui déjoue les perceptions, garanti sans peur et tout en émerveillement, pour un jeu d’énigmes visuelles fascinant. Solo chorégraphique, plastique et musical pour un danseur et une vaste toile merveilleuse, au plus près des enfants, le spectacle emprunte aux ombres chinoises, au light painting, aux illusions d’optique, aux mystères fluos ou phosphorescents… Et voici un drôle d’hommage à la puissance de l’imaginaire, aux sortilèges de la lumière, et aux trucs et astuces du spectacle vivant.

En partenariat avec Le Safran et KIDANSE

dans le cadre des Safra’Numériques

DÈS 4 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 40 MINUTES

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif

Let there be light!

Rock, volcano, firefly, animal, (friendly) ghost haunting the MCA? Qui est là???! is all of the above Here’s a magical jewel that thwarts perception, guaranteed fearless and full of wonder, for a fascinating game of visual enigmas. A choreographic, visual and musical solo for a dancer and a vast, marvellous canvas, the show borrows from shadow puppets, light painting, optical illusions, fluorescent or phosphorescent mysteries? It’s a strange tribute to the power of the imagination, the magic of light and the tricks of the trade.

In partnership with Le Safran and KIDANSE

as part of Safra?Numériques

AGES 4 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 40 MINUTES

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif

Es werde Licht!

Felsen, Vulkan, Glühwürmchen, Tier, (netter) Geist, der in der MCA spukt? Das ist alles, Wer ist da? Dies ist ein magisches Juwel, das die Wahrnehmung verzerrt, garantiert ohne Angst und voller Staunen, für ein faszinierendes visuelles Rätselspiel. Das choreografische, plastische und musikalische Solo für einen Tänzer und eine große, wunderbare Leinwand ist ganz nah an den Kindern. Das Stück nimmt Anleihen bei chinesischen Schattenbildern, Lichtmalerei, optischen Täuschungen, fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Geheimnissen? Es ist eine lustige Hommage an die Kraft der Fantasie, die Zauber des Lichts und die Tricks und Kniffe der darstellenden Kunst.

In Zusammenarbeit mit Le Safran und KIDANSE

im Rahmen der Safra?Numériques

AB 4 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 40 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif

Che ci sia luce!

Roccia, vulcano, lucciola, animale, fantasma (amichevole) che infesta l’MCA? Qui est là è tutto questo Ecco un gioiello magico che sfida le percezioni e che vi lascerà senza paura e pieni di meraviglia, per un affascinante gioco di enigmi visivi. Un assolo coreografico, visivo e musicale per un danzatore e un’immensa tela meravigliosa, lo spettacolo è il più vicino possibile ai bambini, prendendo in prestito da marionette d’ombra, light painting, illusioni ottiche e misteri fluorescenti o fosforescenti? Il risultato è un bizzarro omaggio al potere dell’immaginazione, agli incantesimi della luce e ai trucchi della performance dal vivo.

In collaborazione con Le Safran e KIDANSE

nell’ambito di Safra?Numériques

DA 4 ANNI

TASSO 1 5 A 20 ANNI?

DURATA 40 MINUTI

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif

¡Que se haga la luz!

¿Roca, volcán, luciérnaga, animal, fantasma (amistoso) que recorre el MCA? Qui est là? es todo eso He aquí una joya mágica que frustra las percepciones, garantizada para dejarle intrépido y lleno de asombro, para un fascinante juego de enigmas visuales. Un solo coreográfico, visual y musical para un bailarín y un vasto lienzo maravilloso, el espectáculo se acerca lo más posible a los niños, tomando prestado de las sombras chinescas, la pintura luminosa, las ilusiones ópticas y los misterios fluorescentes o fosforescentes? El resultado es un extraño homenaje al poder de la imaginación, los hechizos de la luz y los trucos del espectáculo en vivo.

En colaboración con Le Safran y KIDANSE

en el marco de Safra Numériques

A PARTIR DE 4 AÑOS

RITMO 1 5 A 20?

DURACIÓN 40 MINUTOS

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Danse Qui est là ? Amiens a été mis à jour le 2025-06-23 par OT D’AMIENS