Danse Qui est là ? Amiens
Danse Qui est là ? Amiens mardi 24 mars 2026.
Danse Qui est là ?
3 rue Guynemer Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 14:30:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24 2026-03-25
Mylène Benoît — Cie Contour Progressif
Que la lumière soit !
Rocher, volcan, luciole, animal, (gentil) fantôme qui hanterait la MCA ? C’est tout cela, Qui est là ? ! Voici un bijou magique qui déjoue les perceptions, garanti sans peur et tout en émerveillement, pour un jeu d’énigmes visuelles fascinant. Solo chorégraphique, plastique et musical pour un danseur et une vaste toile merveilleuse, au plus près des enfants, le spectacle emprunte aux ombres chinoises, au light painting, aux illusions d’optique, aux mystères fluos ou phosphorescents… Et voici un drôle d’hommage à la puissance de l’imaginaire, aux sortilèges de la lumière, et aux trucs et astuces du spectacle vivant.
En partenariat avec Le Safran et KIDANSE
dans le cadre des Safra’Numériques
DÈS 4 ANS
TARIF 1 · 5 À 20€
DURÉE · 40 MINUTES
RÉSERVATION ADHÉRENTS
JEUDI 5 JUIN
RÉSERVATION PUBLIC
MARDI 2 SEPTEMBRE
Mylène Benoît — Cie Contour Progressif
Que la lumière soit !
Rocher, volcan, luciole, animal, (gentil) fantôme qui hanterait la MCA ? C’est tout cela, Qui est là ? ! Voici un bijou magique qui déjoue les perceptions, garanti sans peur et tout en émerveillement, pour un jeu d’énigmes visuelles fascinant. Solo chorégraphique, plastique et musical pour un danseur et une vaste toile merveilleuse, au plus près des enfants, le spectacle emprunte aux ombres chinoises, au light painting, aux illusions d’optique, aux mystères fluos ou phosphorescents… Et voici un drôle d’hommage à la puissance de l’imaginaire, aux sortilèges de la lumière, et aux trucs et astuces du spectacle vivant.
En partenariat avec Le Safran et KIDANSE
dans le cadre des Safra’Numériques
DÈS 4 ANS
TARIF 1 · 5 À 20€
DURÉE · 40 MINUTES
RÉSERVATION ADHÉRENTS
JEUDI 5 JUIN
RÉSERVATION PUBLIC
MARDI 2 SEPTEMBRE .
3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00
English :
Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif
Let there be light!
Rock, volcano, firefly, animal, (friendly) ghost haunting the MCA? Qui est là???! is all of the above Here’s a magical jewel that thwarts perception, guaranteed fearless and full of wonder, for a fascinating game of visual enigmas. A choreographic, visual and musical solo for a dancer and a vast, marvellous canvas, the show borrows from shadow puppets, light painting, optical illusions, fluorescent or phosphorescent mysteries? It’s a strange tribute to the power of the imagination, the magic of light and the tricks of the trade.
In partnership with Le Safran and KIDANSE
as part of Safra?Numériques
AGES 4 AND UP
RATE 1 5 TO 20?
DURATION 40 MINUTES
BOOKING MEMBERS
THURSDAY JUNE 5
RESERVATION PUBLIC
TUESDAY, SEPTEMBER 2
German :
Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif
Es werde Licht!
Felsen, Vulkan, Glühwürmchen, Tier, (netter) Geist, der in der MCA spukt? Das ist alles, Wer ist da? Dies ist ein magisches Juwel, das die Wahrnehmung verzerrt, garantiert ohne Angst und voller Staunen, für ein faszinierendes visuelles Rätselspiel. Das choreografische, plastische und musikalische Solo für einen Tänzer und eine große, wunderbare Leinwand ist ganz nah an den Kindern. Das Stück nimmt Anleihen bei chinesischen Schattenbildern, Lichtmalerei, optischen Täuschungen, fluoreszierenden oder phosphoreszierenden Geheimnissen? Es ist eine lustige Hommage an die Kraft der Fantasie, die Zauber des Lichts und die Tricks und Kniffe der darstellenden Kunst.
In Zusammenarbeit mit Le Safran und KIDANSE
im Rahmen der Safra?Numériques
AB 4 JAHREN
TARIF 1 5 BIS 20?
DAUER 40 MINUTEN
RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER
DONNERSTAG, 5. JUNI
RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT
DIENSTAG, 2. SEPTEMBER
Italiano :
Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif
Che ci sia luce!
Roccia, vulcano, lucciola, animale, fantasma (amichevole) che infesta l’MCA? Qui est là è tutto questo Ecco un gioiello magico che sfida le percezioni e che vi lascerà senza paura e pieni di meraviglia, per un affascinante gioco di enigmi visivi. Un assolo coreografico, visivo e musicale per un danzatore e un’immensa tela meravigliosa, lo spettacolo è il più vicino possibile ai bambini, prendendo in prestito da marionette d’ombra, light painting, illusioni ottiche e misteri fluorescenti o fosforescenti? Il risultato è un bizzarro omaggio al potere dell’immaginazione, agli incantesimi della luce e ai trucchi della performance dal vivo.
In collaborazione con Le Safran e KIDANSE
nell’ambito di Safra?Numériques
DA 4 ANNI
TASSO 1 5 A 20 ANNI?
DURATA 40 MINUTI
PRENOTAZIONE MEMBRI
GIOVEDÌ 5 GIUGNO
PRENOTAZIONE PUBBLICO
MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Espanol :
Mylène Benoît ? Cie Contour Progressif
¡Que se haga la luz!
¿Roca, volcán, luciérnaga, animal, fantasma (amistoso) que recorre el MCA? Qui est là? es todo eso He aquí una joya mágica que frustra las percepciones, garantizada para dejarle intrépido y lleno de asombro, para un fascinante juego de enigmas visuales. Un solo coreográfico, visual y musical para un bailarín y un vasto lienzo maravilloso, el espectáculo se acerca lo más posible a los niños, tomando prestado de las sombras chinescas, la pintura luminosa, las ilusiones ópticas y los misterios fluorescentes o fosforescentes? El resultado es un extraño homenaje al poder de la imaginación, los hechizos de la luz y los trucos del espectáculo en vivo.
En colaboración con Le Safran y KIDANSE
en el marco de Safra Numériques
A PARTIR DE 4 AÑOS
RITMO 1 5 A 20?
DURACIÓN 40 MINUTOS
RESERVA MIEMBROS
JUEVES 5 DE JUNIO
RESERVA PÚBLICO
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
L’événement Danse Qui est là ? Amiens a été mis à jour le 2025-06-23 par OT D’AMIENS