Danse Rave lucid compagnie mazelfreten Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Danse Rave lucid compagnie mazelfreten

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Portée par une énergie électro irrésistible, Rave Lucid de la Compagnie Mazelfreten célèbre une danse libre, immersive et collective, qui unit les corps et les cultures dans un puissant élan commun.

English : Dance Rave lucid company mazelfreten

Driven by irresistible electro-energy, Compagnie Mazelfreten’s Rave Lucid celebrates a free, immersive and collective dance that unites bodies and cultures in a powerful common momentum.

