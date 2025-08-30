Danse RAW Place des fontaines Doué-en-Anjou

Danse RAW Place des fontaines Doué-en-Anjou samedi 17 janvier 2026.

Danse RAW

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Spectacle interactif en tête à tête avec le public, RAW dessine le portrait de quatre danseuses qui racontent leur monde, leur milieu le game , sa violence comme sa beauté pleine d’ironie.

Pour Sandrine Lescourant, le hip-hop est une manière brute, positive et sans filtre, de révéler ce qui demande à être transformé, transcendé. Raw (brut ou cru en anglais) c’est la brutalité, et la douceur en même temps, celle du moment présent, vivace. C’est hip-hop, oui c’est brut, ça sort comme ça sort. Là, maintenant. Avec une incroyable générosité et une énergie communicative, les quatre interprètes font tomber le quatrième mur et la soirée se poursuit par un DJ set afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent se laisser gagner par la danse et vivre ce moment de partage.

Elles font de la scène une tribune, un forum. Rage au ventre et larmes aux yeux, elles font de la performance une arme. Chacune, à travers une anecdote, un récit, livre un peu de ce qui les constitue un mental de guerrière, une joie de vivre de battante, un émoi à fleur de peau. L’œil d’Olivier.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30.

Durée 45min + 30min. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

An interactive one-on-one show with the audience, RAW is a portrait of four dancers who talk about their world, their milieu: the game, its violence and its ironic beauty.

German :

RAW ist ein interaktives Spektakel, das von Angesicht zu Angesicht mit dem Publikum stattfindet. Es zeichnet das Porträt von vier Tänzerinnen, die von ihrer Welt, ihrem Milieu erzählen: dem « Game », seiner Gewalt und seiner ironischen Schönheit.

Italiano :

RAW è uno spettacolo interattivo a tu per tu con il pubblico, un ritratto di quattro danzatori che parlano del loro mondo, del loro ambiente: il gioco, la sua violenza e la sua ironica bellezza.

Espanol :

RAW es un espectáculo interactivo de tú a tú con el público, un retrato de cuatro bailarines que hablan de su mundo, de su medio: el juego, su violencia y su irónica belleza.

L’événement Danse RAW Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME