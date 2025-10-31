[Danse] Rosas Danst Rosas Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Danse] Rosas Danst Rosas

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-04-10 20:00:00

2026-04-10

Le retour d’une chorégraphe culte.

En 1983, Rosas danst Rosas révèle Anne Teresa De Keersmaeker au monde de la danse. Sur scène, quatre femmes qui répètent inlassablement des gestes simples et quotidiens, portés par une énergie intense. Leur danse, à la fois rigoureuse et expressive, mêle épuisement physique et précision millimétrée.

Avec une musique rythmée de Thierry De Mey et Peter Vermeersch, Rosas danst Rosas marque un tournant dans la danse contemporaine et reste, plus de quarante ans après, une pièce phare du répertoire.

Captivant et épuisant, fascinant et implacable, brillant et fastidieux, c’est une exploration fascinante de la synchronicité, des motifs et du rythme. — New York Times

Véritable monument de la danse — Ma Culture .

