Danse salsa cubaine Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Danse salsa cubaine Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 7 décembre 2025.
Danse salsa cubaine
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Organisateur association DANS’ALLONS.
Contacts 06 09 50 01 99 06 16 31 68 34 06 28 28 92 39.
Tarifs 10€. .
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 50 01 99
English :
Organizers: DANS?ALLONS association.
Contacts: 06 09 50 01 99 06 16 31 68 34 06 28 28 92 39.
German :
Veranstalter: Verein DANS?ALLONS.
Kontakte: 06 09 50 01 99 06 16 31 68 34 06 28 28 92 39.
Italiano :
Organizzatore: Associazione DANS?ALLONS.
Contatti: 06 09 50 01 99 06 16 31 68 34 06 28 28 92 39.
Espanol :
Organiza: Asociación DANS’ALLONS.
Contactos: 06 09 50 01 99 06 16 31 68 34 06 28 28 92 39.
L’événement Danse salsa cubaine Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-11-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65