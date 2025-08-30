Danse Santé La Maison Kénanais Saint-Quay-Perros

Danse Santé La Maison Kénanais Saint-Quay-Perros samedi 30 août 2025.

Danse Santé

La Maison Kénanais 1 Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 10:30:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Danse et mouvements somatiques avec Elisabet Costa, danseuse, musicienne et conseillère en ergonomie

­

Ame´liorer son quotidien en utilisant son corps de fac¸on plus aise´e

Alle`ge les douleurs chroniques

Connection corps-psyche´

Re´organisation fonctionnelle du corps

Booste la me´moire .

La Maison Kénanais 1 Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 68 62 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Santé Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose