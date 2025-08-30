Danse Santé La Maison Kénanais Saint-Quay-Perros
Danse Santé
La Maison Kénanais 1 Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Danse et mouvements somatiques avec Elisabet Costa, danseuse, musicienne et conseillère en ergonomie
Ame´liorer son quotidien en utilisant son corps de fac¸on plus aise´e
Alle`ge les douleurs chroniques
Connection corps-psyche´
Re´organisation fonctionnelle du corps
Booste la me´moire .
La Maison Kénanais 1 Place Valérie Masson Delmotte Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 68 62 79
