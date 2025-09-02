Danse Séances « Découverte » Salle de Danse Saint-Vincent Montluçon

Danse Séances « Découverte » Salle de Danse Saint-Vincent Montluçon mardi 2 septembre 2025.

Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon Allier

Début : Mardi 2025-09-02 17:45:00

fin : 2025-09-02 18:45:00

2025-09-02 2025-09-09

Les danses de loisirs… La meilleure thérapie pour renouer avec le bien-être !

Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 64 59 23

English :

Leisure dances… The best therapy for reconnecting with well-being!

German :

Tänze für die Freizeit … Die beste Therapie, um wieder ein gutes Gefühl zu bekommen!

Italiano :

Danza per il tempo libero… La migliore terapia per ritrovare il benessere!

Espanol :

Baile de ocio… ¡La mejor terapia para reconectar con el bienestar!

