Danse Séances « Découverte » Salle de Danse Saint-Vincent Montluçon
Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-02 17:45:00
fin : 2025-09-02 18:45:00
Date(s) :
2025-09-02 2025-09-09
Les danses de loisirs… La meilleure thérapie pour renouer avec le bien-être !
.
Salle de Danse Saint-Vincent 4 quai Turgot Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 64 59 23
English :
Leisure dances… The best therapy for reconnecting with well-being!
German :
Tänze für die Freizeit … Die beste Therapie, um wieder ein gutes Gefühl zu bekommen!
Italiano :
Danza per il tempo libero… La migliore terapia per ritrovare il benessere!
Espanol :
Baile de ocio… ¡La mejor terapia para reconectar con el bienestar!
L’événement Danse Séances « Découverte » Montluçon a été mis à jour le 2025-08-02 par Montluçon Tourisme