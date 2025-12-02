Danse Simple Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Danse Simple Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort mardi 2 décembre 2025.

Danse Simple

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-02

Avec Simple, Ayelen Parolin fait le pari de la joie, du naïf et du cocasse. Sur scène, les danseurs interprètent, comme des enfants, une chorégraphie aussi drolatique que virtuose.

.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : Dance: Simple

With Simple, Ayelen Parolin takes a gamble on joy, naivety and humour. On stage, the dancers perform, like children, a choreography that is as comical as it is virtuosic.

German : Tanz: Einfach

Mit Simple setzt Ayelen Parolin auf Freude, Naivität und Komik. Auf der Bühne interpretieren die Tänzer wie Kinder eine ebenso komische wie virtuose Choreografie.

Italiano :

Con Simple, Ayelen Parolin scommette sulla gioia, l’ingenuità e la comicità. Sul palco, i ballerini eseguono una coreografia tanto divertente quanto virtuosa.

Espanol :

Con Simple, Ayelen Parolin apuesta por la alegría, la ingenuidad y la comedia. Sobre el escenario, los bailarines interpretan una coreografía tan divertida como virtuosa.

L’événement Danse Simple Rochefort a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Rochefort Océan