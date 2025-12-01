Danse Sol Invictus Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Danse Sol Invictus Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.
Danse Sol Invictus Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Compagnie Hervé Koubi
Lumineux, Généreux et Universel, Sol Invictus est un manifeste pour la vie.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Compagnie Hervé Koubi
Luminous, generous and universal, « Sol Invictus » is a manifesto for life.
German :
Kompanie Hervé Koubi
Leuchtend, großzügig und universell ist « Sol Invictus » ein Manifest für das Leben.
Italiano :
Hervé Koubi Azienda
Luminoso, generoso e universale, Sol Invictus è un manifesto per la vita.
Espanol :
Empresa Hervé Koubi
Luminoso, generoso y universal, Sol Invictus es un manifiesto por la vida.
