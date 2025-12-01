Danse Sol Invictus Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Compagnie Hervé Koubi



Lumineux, Généreux et Universel, Sol Invictus est un manifeste pour la vie.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

Compagnie Hervé Koubi



Luminous, generous and universal, « Sol Invictus » is a manifesto for life.

German :

Kompanie Hervé Koubi



Leuchtend, großzügig und universell ist « Sol Invictus » ein Manifest für das Leben.

Italiano :

Hervé Koubi Azienda



Luminoso, generoso e universale, Sol Invictus è un manifesto per la vita.

Espanol :

Empresa Hervé Koubi



Luminoso, generoso y universal, Sol Invictus es un manifiesto por la vida.

