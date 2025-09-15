Danse solo Lymph Blood Story 9424 Amiens

Danse solo Lymph Blood Story 9424

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20

Julie Botet

> Solo danse, théâtre et photographie

> Création 2026

Lymph Blood Story 9424 prend comme point de départ l’histoire intime de Julie Botet, sous la forme d’un freak show autobiographique. En s’appropriant et en détournant les codes et mises en scène d’exhibition, la chorégraphe souhaite questionner la nature de la réception des freak shows, à la lisière entre fascination et pitié, entre désir et dégoût.

En soulignant le paradoxe de cette forme qui expose des monstres tout en rendant existant et visible le hors-norme, la pièce s’empare de la question de la normativité des visages et du sentiment complexe d’être le monstre, entre bête de foire et cas d’école.

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France billetterie-maisondutheatre@amiens-metropole.com

English :

Julie Botet

> Solo dance, theater and photography

> Creation 2026

Lymph Blood Story 9424 takes as its starting point Julie Botet’s intimate story, in the form of an autobiographical freak show. By appropriating and diverting the codes and staging of exhibition, the choreographer aims to question the nature of the reception of freak shows, on the borderline between fascination and pity, desire and disgust.

By underlining the paradox of this form, which exhibits monsters while at the same time making the non-standard existing and visible, the piece grapples with the question of the normativity of faces and the complex feeling of being the monster, between fairground beast and textbook case.

German :

Julie Botet

> Solo Tanz, Theater und Fotografie

> Uraufführung 2026

Lymph Blood Story 9424 nimmt die intime Geschichte von Julie Botet in Form einer autobiografischen Freakshow als Ausgangspunkt. Indem sie sich die Codes und Inszenierungen der Exhibition aneignet und verfremdet, möchte die Choreografin die Art der Rezeption von Freakshows hinterfragen, die sich an der Grenze zwischen Faszination und Mitleid, zwischen Begehren und Ekel bewegt.

Indem es das Paradoxon dieser Form hervorhebt, die Monster ausstellt und gleichzeitig das Außergewöhnliche existent und sichtbar macht, greift das Stück die Frage nach der Normativität von Gesichtern und dem komplexen Gefühl, das Monster zu sein, zwischen Freakshow und Schulfall auf.

Italiano :

Julie Botet

> Danza solitaria, teatro e fotografia

> Creazione 2026

Lymph Blood Story 9424 prende spunto dalla storia intima di Julie Botet, sotto forma di freak show autobiografico. Appropriandosi e deviando i codici e la messa in scena dell’esposizione, la coreografa intende interrogarsi sulla natura della ricezione dei fenomeni da baraccone, al confine tra fascino e pietà, tra desiderio e disgusto.

Sottolineando il paradosso di questa forma, che esibisce mostri e allo stesso tempo rende esistente e visibile il non-standard, il pezzo riprende la questione della normatività dei volti e la complessa sensazione di essere un mostro, a metà tra un freak show e un caso da manuale.

Espanol :

Julie Botet

> Solo danza, teatro y fotografía

> Creación 2026

Lymph Blood Story 9424 toma como punto de partida la historia íntima de Julie Botet, en forma de freak show autobiográfico. Apropiándose y desviando los códigos y la puesta en escena de la exhibición, la coreógrafa pretende cuestionar la naturaleza de la recepción de los espectáculos de fenómenos, en el límite entre la fascinación y la lástima, entre el deseo y el asco.

Al subrayar la paradoja de esta forma de exhibición de monstruos, que al mismo tiempo hace visible y existente lo atípico, la pieza aborda la cuestión de la normatividad de los rostros y el complejo sentimiento de ser un monstruo, a medio camino entre el espectáculo de fenómenos y el caso de manual.

