Danse Spectacle Petite Confidanse #10 Temps Danciel Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Danse Spectacle Petite Confidanse #10 Temps Danciel

Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Temps Danciel est très heureux de vous présenter son prochain spectacle Petite Confidanse #10

Venez découvrir les créations de l’école de danse de Ciboure. .

