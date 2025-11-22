Danse sportive Grand Prix des Pyrénées SEMEAC Séméac

Danse sportive Grand Prix des Pyrénées

SEMEAC 3 rue Georges Clémenceau Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Une soirée de danses exceptionnelles organisée par l’association Séméac Danse Passion, affiliée à la Fédération des Sports de Danse.

L’engouement de la pratique de la danse a motivé notre association à organiser un tournoi international de danses sportives inédit dans la région le GRAND PRIX des PYRENEES

Ainsi, le temps d’une soirée, nous permettrons à tout à chacun d’admirer la perfection de la discipline, tant au niveau des prestations que des costumes, de prendre du plaisir, et de rêver.

Seront présents, des couples européens, espagnols, portugais, ainsi que des couples anglo-saxons et français pour évoluer sur le parquet de Séméac, dans l’art de la danse sportive.

Seront proposées, entre les prestations du tournoi, des démonstrations de danses avec la participation des élèves de Séméac Danse Passion, et d’une école de danse de Tarbes, ainsi que des plages toutes danses ouvertes au public.

Les Stars de la danse s’invitent à Séméac !

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel où l’art de la danse se conjugue avec performance, élégance et émotion.

.

SEMEAC 3 rue Georges Clémenceau Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 92 73 33

English :

An evening of exceptional dancing organized by the Séméac Danse Passion association, affiliated to the Fédération des Sports de Danse.

The popularity of dance has prompted our association to organize an international sports dance tournament never before seen in the region: the GRAND PRIX des PYRENEES

And so, for one evening, we’re giving everyone the chance to admire the perfection of the discipline, both in terms of performance and costumes, to enjoy themselves, and to dream.

European, Spanish, Portuguese, Anglo-Saxon and French couples will be on hand to perform the art of dance sport on the Séméac dance floor.

Between the tournament performances, there will be dance demonstrations by students of Séméac Danse Passion and a dance school from Tarbes, as well as all-dance areas open to the public.

the Stars of dance come to Séméac!

Don’t miss this exceptional event, where the art of dance is combined with performance, elegance and emotion.

German :

Ein Abend mit außergewöhnlichen Tänzen, organisiert vom Verein Séméac Danse Passion, der der Fédération des Sports de Danse angehört.

Die Begeisterung für den Tanzsport hat unseren Verein dazu motiviert, ein internationales Tanzsportturnier zu organisieren, das es in der Region noch nie gegeben hat: den GRAND PRIX des PYRENEES

So kann jeder einen Abend lang die Perfektion des Tanzsports bewundern, sowohl was die Darbietungen als auch die Kostüme betrifft.

Es werden europäische, spanische, portugiesische, angelsächsische und französische Paare anwesend sein, um sich auf dem Parkett von Séméac in der Kunst des sportlichen Tanzes zu bewegen.

Zwischen den Turnierauftritten werden Tanzvorführungen mit Schülern von Séméac Danse Passion und einer Tanzschule aus Tarbes angeboten.

Die Stars des Tanzes kommen nach Séméac!

Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Veranstaltung, bei der die Kunst des Tanzes mit Leistung, Eleganz und Emotionen verbunden wird.

Italiano :

Una serata di danza eccezionale organizzata dall’associazione Séméac Danse Passion, affiliata alla Fédération des Sports de Danse.

La popolarità della danza ha spinto la nostra associazione a organizzare un torneo internazionale di danza sportiva, il primo del genere nella regione: il GRAND PRIX des PYRENEES

Nel corso di una serata, daremo a tutti la possibilità di ammirare la perfezione di questa disciplina, sia per quanto riguarda le esibizioni che i costumi, e di divertirsi e sognare.

Coppie europee, spagnole e portoghesi, ma anche anglosassoni e francesi, si esibiranno nella danza sportiva sulla pista di Séméac.

Tra le esibizioni del torneo, ci saranno dimostrazioni di danza con la partecipazione degli studenti di Séméac Danse Passion e di una scuola di danza di Tarbes, oltre a spazi di danza aperti al pubblico.

le Stelle della danza arrivano a Séméac!

Non perdetevi questo evento eccezionale, in cui l’arte della danza si combina con lo spettacolo, l’eleganza e l’emozione.

Espanol :

Una velada de baile excepcional organizada por la asociación Séméac Danse Passion, afiliada a la Fédération des Sports de Danse.

La popularidad de la danza ha llevado a nuestra asociación a organizar un torneo internacional de danza deportiva, el primero de este tipo en la región: el GRAND PRIX des PYRENEES

A lo largo de una velada, daremos a todo el mundo la oportunidad de admirar la perfección de esta disciplina, tanto en las actuaciones como en los trajes, y de divertirse y soñar.

Parejas europeas, españolas y portuguesas, así como anglosajonas y francesas, se darán cita en la pista de baile de Séméac para interpretar el arte de la danza deportiva.

Entre las actuaciones del torneo, habrá demostraciones de baile con la participación de alumnos de Séméac Danse Passion y de una escuela de danza de Tarbes, así como zonas de baile abiertas al público.

las estrellas de la danza llegan a Séméac

No se pierda este acontecimiento excepcional, donde el arte de la danza se combina con el espectáculo, la elegancia y la emoción.

L’événement Danse sportive Grand Prix des Pyrénées Séméac a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de Tarbes|CDT65