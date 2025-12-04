Danse Stabat Mater, Le Solo Rue Louis Massignon Trégueux

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

2025-12-04

Danse baroque contemporaine

Vous avez sûrement découvert Lou Cantor avec Lou, un solo écrit pour elle par le chorégraphe Mickaël Phelippeau, accueilli en 2020 chez Robert.

Interprète aux racines baroques, marquée par l’héritage de sa mère, Béatrice Massin, elle trace aujourd’hui son propre chemin avec sa compagnie Ulysse & Ernest. Elle crée des pièces habitées par des récits intimes, souvent éloignés des siens, toujours profondément humains. Avec Stabat Mater, le solo, Lou choisit cette fois d’incarner les voix des femmes qu’elle rencontre. La transmission de mère en fille reprend vie pour pouvoir parler des femmes. Entre danse baroque, danse

contemporaine et clown, elle entrecroise héritage, mémoire et révolte. Une vision engagée, un chant des larmes comme acte de résistance, un rituel sensible et vibrant, où pleurer devient un geste de liberté. Accueillie une semaine en résidence en complicité renouvelée avec sa mère, Lou partage ici les premiers battements de cette création en devenir, où l’intimité des femmes se glisse entre les mots et les gestes. .

