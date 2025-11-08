DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES Langres

DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Tout public

Organisé par l’association Dulcimer

L’association Dulcimer organise un stage de danses traditionnelles flamandes avec le groupe Shillelag suivi d’un bal en soirée. Ce groupe propose un répertoire de bal composé de danses de Flandres et de danses plus génériques de toutes les provinces d’Europe. Dans une ambiance conviviale et festive, pour la plus grande joie des oreilles et des jambes.

Stage à 14h30

Durée: 4h

Bal à 20h30

Durée: 5h30 .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 39 09 15 dulcimer52@gmail.com

