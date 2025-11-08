DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES Langres
DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES Langres samedi 8 novembre 2025.
DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Tout public
Organisé par l’association Dulcimer
L’association Dulcimer organise un stage de danses traditionnelles flamandes avec le groupe Shillelag suivi d’un bal en soirée. Ce groupe propose un répertoire de bal composé de danses de Flandres et de danses plus génériques de toutes les provinces d’Europe. Dans une ambiance conviviale et festive, pour la plus grande joie des oreilles et des jambes.
Tout public
Stage à 14h30
Durée: 4h
Bal à 20h30
Durée: 5h30 .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 39 09 15 dulcimer52@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DANSE STAGE ET BAL DE DANSES FLAMANDES Langres a été mis à jour le 2025-10-03 par Antenne du Pays de Langres