Danse Tango Milonguita del Rio Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé

Danse Tango Milonguita del Rio Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé samedi 9 août 2025.

Danse Tango Milonguita del Rio

Quai Saint-Laurent Bois Saint Laurent Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 15:30:00

fin : 2025-08-10 18:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Venez danser dans le cadre du Festivalito tango des bigoudènes 2025

La milonga est le nom du style de musique (et de danse) ayant influencé le tango argentin, mais c’est aussi le terme utilisé pour définir le lieu où l’on danse (le bal). Les milongas sont des salles de danse où les danseurs de tango se rassemblent pour danser ensemble.

inscription sur helloasso .

Quai Saint-Laurent Bois Saint Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 31 00 46 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Danse Tango Milonguita del Rio Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Destination Pays Bigouden Sud