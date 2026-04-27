Danse tango Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz
Danse tango Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Danse tango
Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Danse tango .
Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Danse tango
L’événement Danse tango Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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